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Политика

Патрушев назвал военный блок Австралии, Британии и США угрозой для России

Патрушев отнес к числу военных опасностей для России деятельность блока AUKUS
Kremlin Pool/Global Look Press

Деятельность военного блока AUKUS (альянс между Австралией, Великобританией и США) по наращиванию возможностей австралийских военно-морских сил следует отнести к числу военных опасностей для России. Об этом заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев на заседании Совета коллегии по стратегическому развитию ВМФ РФ, передает ТАСС.

Патрушев отметил, что за счет деятельности AUKUS ВМС Автралии получают современные подводные атомоходы и возможности для контроля судоходства в Тихом и Индийском океана.

AUKUS — это трехсторонний оборонный альянс Австралии, Великобритании и США в Индо-Тихоокеанском регионе. Создан в сентябре 2021 года. Договор предполагает оснащение военно-морских сил Австралии новейшими ударными атомными подводными лодками и углубление военно-технического сотрудничества трех стран. В совместном заявлении страны — члены подчеркнули, что цель альянса заключаются в содействии свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону.

Ранее Патрушев заявил о новой опасности для России на море.

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