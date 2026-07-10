Иран опроверг информацию о предстоящих переговорах с США

Сообщения о том, что США и Иран проведут переговоры на следующей неделе, являются недостоверными. Об этом сообщает агентство Fars со ссылкой на источник, близкий к команде иранских переговорщиков.

«Любые новости о прогрессе в переговорах и о каком-то развитии ситуации будут распространяться только через официальные каналы Ирана, а информация, опубликованная зарубежными СМИ, не заслуживает доверия», — заявил собеседник агентства.

10 июля портал Axios со ссылкой на осведомленный источник сообщил, что очередной раунд переговоров между США и Ираном может пройти на следующей неделе.

В этот же день президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Иран обратился к США с просьбой продолжить мирные переговоры. По его словам, американская сторона ответила согласием.

8 июля Трамп на полях саммита НАТО заявил, что перемирие между Вашингтоном и Тегераном больше не действует. После возобновления ударов по Ирану американский лидер выступил с одной из самых жестких за последнее время речей в адрес руководства этой страны. Он назвал иранцев «больными людьми» и «отбросами общества», а также сравнил Исламскую Республику с «раковой опухолью», которую, по его мнению, необходимо устранить ради стабильности на Ближнем Востоке. Глава Белого дома также отметил, что больше не видит смысла в переговорах. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в КСИР пообещали устроить США «настоящий ад».