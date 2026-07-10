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Политика

В России усомнились в массовых протестах против Зеленского из-за конфликта с ТЦК

Киселева: нападения на ТЦК не приведут к массовым протестам против Зеленского
Peter Dejong/AP

Увеличение числа атак на территориальные центры комплектования (ТЦК) не приведет к широкомасштабным протестам против президента Зеленского. Такую точку зрения высказала социолог и политический аналитик, руководитель крымского отделения Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Наталья Киселева в интервью РИА Новости.

Киселева отметила, что на Украине наблюдается рост нападений на работников ТЦК. С 2022 по 2025 годы количество таких инцидентов возросло в 68 раз, а за последние полгода зарегистрировано уже 120 нападений.

«Но прогнозировать, что этот спонтанный случай перерастет в массовое и организованное противостояние власти, не стоит. Для такого развития событий нужна организация и организаторы. На Украине нет ни тех, ни других», — считает эксперт.

Вечером 8 июля во Львове произошли массовые беспорядки, вызванные инцидентом с местным жителем, которого сотрудники ТЦК избили и затолкали в автомобиль. На улице собралось множество недовольных граждан, которые перевернули служебный транспорт, прокололи шины, сняли бампер и нанесли удары по машине. Кроме того, протестующие сорвали с сотрудника военкомата одежду и обвинили его в коррупции.

Ранее Зеленский отреагировал на бунт против военкомов, произошедший во Львове.

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