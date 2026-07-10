Зеленский отреагировал на бунт против военкомов, произошедший во Львове

Произошедший во Львове бунт против действий сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, военных комиссариатов) является серьезным происшествием, заявил украинский лидер Владимир Зеленский. Об этом пишет издание «Страна.ua».

Глава государства отметил, что жители Украины очень плохо относятся «к людям в военной форме». По мнению Зеленского, такого быть не должно.

«История очень плохая. <...> МВД будет разбираться с этим в рамках безусловно действующего законодательства», — сказал украинский лидер.

Также он добавил, что министерство обороны обязано выполнить свои обещания. Речь идет о заверениях главы ведомства Михаила Федорова, касающихся проведения реформы территориальных центров комплектования.

Бунт против действий сотрудников ТЦК произошел во Львове вечером 8 июля. Причиной послужила попытка сотрудников военного комиссариата насильно мобилизовать молодого человека. По данным издания «Страна.ua», представители территориального центра комплектования схватили и избили парня. Тогда очевидцы окружили машину ТЦК и начали ее раскачивать. В конце концов им удалось перевернуть транспортное средство. Как сообщили в офисе генерального прокурора Украины, в стихийной акции протеста приняли участие около 200 человек.

Ранее участников бунта во Львове заставили выкрикивать фразы, восхваляющие ТЦК.