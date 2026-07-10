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Политика

В МИД РФ отреагировали на осквернение кладбища советских солдат в Нидерландах

Захарова: Россия не забудет осквернение могил советских солдат в Нидерландах
Пелагия Тихонова/РИА Новости

Россия не забудет и не будет замалчивать осквернение могил советских солдат в Нидерландах. Об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она обратила внимание, что нидерландские власти назвали случившееся делом рук неких «вандалов».

«Что ж, мы скажем, кто эти вандалы. Перефразируя Федора Михайловича Достоевского: «Вы же-с и вандалы-с». Потому что именно вы, власти западных государств, на протяжении десятилетий создавали атмосферу, в которой подобные преступления стали возможны», — указала дипломат.

Она отметила, что именно коллективный Запад годами последовательно разрушал уважение к исторической памяти. Представитель внешнеполитического ведомства РФ назвала произошедшее осквернение воинских захоронений прямым следствием этой политики.

«Это ваша зона ответственности. Мы это очередное преступление не забудем и замолчать не позволим», — подчеркнула Захарова.

10 июля глава фонда «Советское поле славы» Ремко Рейдинг сообщил, что вандалы осквернили кладбище в одноименном мемориальном комплексе, расположенном под городом Лёсден в нидерландской провинции Утрехт. По его словам, неизвестные облили красной краской порядка 150 белых надгробий.

Позже вице-премьер и министр обороны Нидерландов Дилан Йешилгез-Зегериус назвала случившееся абсолютно неприемлемым.

Ранее в Австрии осквернили советское воинское захоронение накануне Дня Победы.

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