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Политика

В России оценили новую систему разведки «Заваруха»

Военэксперт Евсеев: система «Заваруха» играет важную вспомогательную роль в СВО
Евгений Биятов/РИА Новости

Новая система акустической разведки ВС РФ «Заваруха», применяемая в зоне СВО, является важным вспомогательным инструментом по обнаружению сил противника. При этом сама она не используется для ударов по ВСУ. Об этом «Газете.Ru» заявил военный эксперт Владимир Евсеев.

«Эта система может носить только вспомогательный характер. Она не может быть использована для нанесения удара, потому что для нанесения удара нужна точность в метры. Поэтому я думаю, что как вспомогательная система она интересна. Она может обращать внимание на какие-то места расположения [противника], по которым могут отработать другие средства», — сказал эксперт.

Кроме того, плюсом такой системы, отметил Евсеев, является отсутствие демаскирующих признаков — то есть у нее нет излучения, по которому эта система акустической разведки может быть определена.

Новейшая система акустической разведки «Заваруха» для обнаружения огневых позиций противника начала применяться в зоне спецоперации.

Размер микрофонной решетки не превышает 1 м. «Заваруха» прошла боевую апробацию в ДНР, ЛНР, Белгородской, Брянской и Запорожской областях. Система показала высокую точность обнаружения: погрешность не превышает 400 м на дальности более 20 км, что достаточно для доразведки средствами БПЛА.

Ранее в Кремле объяснили продолжение СВО.

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