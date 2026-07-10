Слюсарь заявил, что быстро ликвидировать пожар в порту Таганрога не получится

Губернатор Слюсарь: на ликвидацию пожара в порту Таганрога уйдет несколько дней

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил в своем Telegram-канале, что быстро ликвидировать возникший в морском порту Таганрога пожар после атаки украинских беспилотников невозможно.

По словам главы региона, на тушение потребуется несколько дней, в связи с чем он попросил местных жителей с пониманием принять решение властей об эвакуации с близлежащей территории.

«Это исключительно для их безопасности. Дома находятся в границах ЧС. Придется переждать несколько дней, прежде чем вернуться в свои дома», — сказано в сообщении Слюсаря.

Ростовская область в ночь на 10 июля подверглась атаке украинских беспилотников. В Таганроге произошел пожар на территории морского порта, жителей близлежащих домов эвакуировали, локально введен режим ЧС. В Азове начался пожар на двух нефтехранилищах. На этом фоне ФСБ сообщила, что предотвратила попытку атаковать дронами военный аэродром Ростов-Центральный. Что известно о новой атаке ВСУ на регион — в материале «Газеты.Ru».

Ранее губернатор рассказал о ликвидации пожара в порту Таганроге.