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Общество

Слюсарь заявил, что быстро ликвидировать пожар в порту Таганрога не получится

Губернатор Слюсарь: на ликвидацию пожара в порту Таганрога уйдет несколько дней
Сергей Пивоваров/РИА Новости

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил в своем Telegram-канале, что быстро ликвидировать возникший в морском порту Таганрога пожар после атаки украинских беспилотников невозможно.

По словам главы региона, на тушение потребуется несколько дней, в связи с чем он попросил местных жителей с пониманием принять решение властей об эвакуации с близлежащей территории.

«Это исключительно для их безопасности. Дома находятся в границах ЧС. Придется переждать несколько дней, прежде чем вернуться в свои дома», — сказано в сообщении Слюсаря.

Ростовская область в ночь на 10 июля подверглась атаке украинских беспилотников. В Таганроге произошел пожар на территории морского порта, жителей близлежащих домов эвакуировали, локально введен режим ЧС. В Азове начался пожар на двух нефтехранилищах. На этом фоне ФСБ сообщила, что предотвратила попытку атаковать дронами военный аэродром Ростов-Центральный. Что известно о новой атаке ВСУ на регион — в материале «Газеты.Ru».

Ранее губернатор рассказал о ликвидации пожара в порту Таганроге.

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