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Политика

Россия призвала США и Иран найти общий язык

Постпред РФ Ульянов: Москва выступает за то, чтобы США и Иран нашли общий язык
Shutterstock/FOTODOM

США и Иран должны найти общий язык и начать серьезную работу по урегулированию конфликта. Об этом заявил ТАСС постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

По его словам, Вашингтону и Тегерану необходимо «найти какой-то выход из ситуации, иначе обстановка будет крайне напряженной, нестабильной и опасной».

«Мы выступаем за то, чтобы стороны нашли общий язык и начали серьезную работу. Пока эта серьезная работа либо не начинается, либо прерывается без всякого весомого повода. Как-то это все выглядит очень несолидно», — сказал постпред.

Он добавил, что российская сторона надеется, что ситуация исправится.

10 июля газета New York Post со ссылкой на источники написала, что ряд чиновников в администрации США назвали новые удары по Ирану операцией «Пощечина», однако ее официальное название — «Эпическая ярость».

8 июля президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на полях саммита НАТО заявил, что перемирие между Вашингтоном и Тегераном больше не действует. После возобновления ударов по Ирану американский лидер выступил с одной из самых жестких за последнее время речей в адрес руководства этой страны. Он назвал иранцев «больными людьми» и «отбросами общества», а также сравнил Исламскую Республику с «раковой опухолью», которую, по его мнению, необходимо устранить ради стабильности на Ближнем Востоке. Глава Белого дома также отметил, что больше не видит смысла в переговорах. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России заявили, что конфликт США и Ирана может продолжаться до конца 2026 года.

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