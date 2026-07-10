Россия призвала США и Иран найти общий язык

США и Иран должны найти общий язык и начать серьезную работу по урегулированию конфликта. Об этом заявил ТАСС постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
По его словам, Вашингтону и Тегерану необходимо «найти какой-то выход из ситуации, иначе обстановка будет крайне напряженной, нестабильной и опасной».
«Мы выступаем за то, чтобы стороны нашли общий язык и начали серьезную работу. Пока эта серьезная работа либо не начинается, либо прерывается без всякого весомого повода. Как-то это все выглядит очень несолидно», — сказал постпред.
Он добавил, что российская сторона надеется, что ситуация исправится.
10 июля газета New York Post со ссылкой на источники написала, что ряд чиновников в администрации США назвали новые удары по Ирану операцией «Пощечина», однако ее официальное название — «Эпическая ярость».
8 июля президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на полях саммита НАТО заявил, что перемирие между Вашингтоном и Тегераном больше не действует. После возобновления ударов по Ирану американский лидер выступил с одной из самых жестких за последнее время речей в адрес руководства этой страны. Он назвал иранцев «больными людьми» и «отбросами общества», а также сравнил Исламскую Республику с «раковой опухолью», которую, по его мнению, необходимо устранить ради стабильности на Ближнем Востоке. Глава Белого дома также отметил, что больше не видит смысла в переговорах. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».
Ранее в России заявили, что конфликт США и Ирана может продолжаться до конца 2026 года.