В США назвали новые удары по Ирану операцией «Пощечина»

Ряд чиновников в администрации США назвали новые удары по Ирану операцией «Пощечина», однако ее официальное название — «Эпическая ярость». Об этом сообщает газета New York Post со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что такое название отражает расчет некоторых американских чиновников на «болезненные, но быстрые» боевые действия.

Источник в Белом доме сообщил, что президент США добивается окончания конфликта вокруг Ирана, однако он не будет бездействовать, пока Исламская Республика наносит удары по американским кораблям в Персидском заливе.

8 июля президент США на полях саммита НАТО заявил, что перемирие между Вашингтоном и Тегераном больше не действует. После возобновления ударов американский лидер выступил с одной из самых жестких за последнее время речей в адрес руководства Ирана. Он назвал иранцев «больными людьми» и «отбросами общества», а также сравнил Исламскую Республику с «раковой опухолью», которую, по его мнению, необходимо устранить ради стабильности на Ближнем Востоке. Американский лидер также отметил, что больше не видит смысла в переговорах. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее разведка сообщила о подготовке Ираном покушения на президента США.