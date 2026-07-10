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Политика

В Госдуме объяснили, зачем генсек НАТО заговорил о российской угрозе

Депутат Шеремет: своим заявлением о России Рютте пытался оправдать агрессию НАТО
Тарас Литвиненко/РИА Новости

Заявления генсека НАТО Марка Рютте о якобы существующей российской угрозе призваны оправдать агрессивную политику альянса. Такое мнение в комментарии РИА Новости высказал депутат Госдумы Михаил Шеремет.

«Подобными несуразными заявлениями Рютте оправдывает агрессию и экспансию НАТО. Им нужно выдумать врага и кого-то обвинить, чтобы выглядеть белыми и пушистыми для населения западных стран», — сказал парламентарий.

Шеремет также обвинил генсека в лицемерии: по его мнению, Рютте и его сторонники разожгли конфликт на Украине, снабжая Киев оружием и деньгами, а теперь пытаются выдать себя за защитников.

В декларации по итогам саммита НАТО в Анкаре Россия названа долгосрочной угрозой евроатлантической безопасности. Рютте при этом заявил, что военный блок придерживается исключительно оборонительной политики.

«Вы не сможете победить НАТО. Мы действуем в оборонительных целях. Мы никогда ни на кого не нападем. Мы будем только защищать наш образ жизни, наши демократии, нашу территорию. Так что не шутите с нами, не играйте с нами», — обратился генсек НАТО к российским властям.

Комментируя это заявление, глава крымского парламента Владимир Константинов назвал оценки Рютте ошибочными и провокационными, обвинив его в попытке сознательно ввести всех в заблуждение.

Ранее в Совфеде назвали «стратегическую ошибку» Запада.

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