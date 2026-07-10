Константинов: слова Рютте об угрозе со стороны России — ошибочны и провокационны

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте ошибся с восприятием РФ, пытаясь представить ее в виде угрозы Западу. Об этом РИА Новости заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

«Оценки Рютте ошибочны и провокационны», — отметил он.

По словам Константинова, Рютте сознательно вводит всех в заблуждение. При этом России давно стоит представлять страны Запада в качестве угрозы, так как «за всю историю никаких целей, кроме уничтожения нашей страны, они не преследовали».

Политик отметил, что в настоящее время настал тот исторический период, когда нужно правильно и объективно оценить отношение Запада к РФ.

«Нам надо идти своим путем, строить свою цивилизацию. А они (Запад — прим.ред.) — пусть называют нас как хотят», — резюмировал Константинов.

Накануне в Анкаре завершился саммит НАТО, по итогам которого была принята итоговая декларация — в ней Россия была названа «долгосрочной угрозой» евроатлантическому миру. При этом Рютте сделал отдельное резкое заявление относительно того, какую угрозу представляет РФ для альянса, при этом подчеркнув, что Альянс придерживается исключительно оборонительной политики.

Ранее в Совфеде назвали «стратегическую ошибку» Запада.