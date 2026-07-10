Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза РФ

Президент РФ Владимир Путин на встрече с постоянными членами Совета Безопасности предложил обсудить вопросы, связанные с обеспечением информационной безопасности. Об этом пишет РИА Новости.

«У нас сегодня очень важный вопрос, который звучит так: «Об угрозах и вызовах информационной безопасности, <...> связанных с созданием и внедрением новых <...> технологий», — сказал глава государства в начале заседания.

На сайте Кремля уточняется, что совещание прошло в формате видеоконференцсвязи. В нем приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, председатели верхней и нижней палат российского парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, директор Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников. Также присутствовали министр обороны Андрей Белоусов, помощник президента Николай Патрушев, руководитель администрации главы государства Антон Вайно и секретарь Совбеза Сергей Шойгу.

18 июня Владимир Путин на полях саммита Россия — АСЕАН провел встречу с премьер-министром Сингапура Лоуренсом Воном. Тогда он обратил внимание, что угрозы в сфере информационной безопасности являются одними из основных в современном мире. По словам главы государства, Москва и Сингапур координируют усилия по реагированию на соответствующие вызовы.

Ранее в Государственной думе РФ назвали основные правила защиты от кибермошенников.