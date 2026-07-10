«Может быть договорняк»: экономист высказался об ударах США по Ирану

Экономист Хазин: война против Ирана может быть инструментом давления США на ЕС

Возобновление ударов США по Ирану может быть «аккуратным договорняком». Такое мнение в эфире Tsargrad.tv высказал экономист Михаил Хазин.

»[Президент США Дональд] Трамп должен был продемонстрировать вот этой тройке, Лондону, Парижу и Берлину, а также примкнувшему к ним Брюсселю, лидеру Евросоюза, что, мол, ребята, будете выеживаться, будет бо-бо», — пояснил эксперт.

Он не исключил, что спустя несколько дней глава Белого дома заявит о возвращении к старым договоренностям с Тегераном, после чего цены на нефть снова упадут, и кто-то еще раз заработает.

«Ничего личного, только бизнес на бирже», — заключил он.

8 июля президент США на полях саммита НАТО заявил, что перемирие между Вашингтоном и Тегераном больше не действует. После возобновления ударов американский лидер выступил с одной из самых жестких за последнее время речей в адрес руководства Ирана. Он назвал иранцев «больными людьми» и «отбросами общества», а также сравнил Исламскую Республику с «раковой опухолью», которую, по его мнению, необходимо устранить ради стабильности на Ближнем Востоке. Трамп также отметил, что больше не видит смысла в переговорах. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Катаре призвали США и Иран к конструктивному диалогу.