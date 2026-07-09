В Катаре призвали США и Иран к конструктивному диалогу

Во время телефонного разговора с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи премьер-министр, глава МИД Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани призвал Тегеран и Вашингтон продолжить диалог и выполнить меморандум о взаимопонимании. Об этом сообщило катарское внешнеполитическое ведомство.

Аль Тани заявил о «необходимости приверженности всех сторон диалогу и дипломатии, а также выполнению [условий], которые были согласованы в рамках меморандума о взаимопонимании».

Премьер Катара также поднял в ходе телефонного разговора вопрос эскалации между Ираном и США и недавние атаки на коммерческие суда в Ормузском проливе. Он заявил, что подобные действия наносят ущерб доверию, угрожают безопасности международной навигации и укреплению региональной стабильности.

7 июля стало известно, что министерство иностранных дел Саудовской Аравии в соцсети X сообщило, что Иран атаковал танкер королевства Vijian и катарский танкер Al-Rekkayat в Ормузском проливе. В ведомстве осудили действия Исламской Республики.

Ранее Трамп заявил о намерении Ирана заключить сделку с США.