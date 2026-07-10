В Госдуме высказались об отношениях с Турцией из-за перепродажи С-400

Решение Турции перепродать российские зенитные ракетные системы С-400 одной из стран Персидского залива не испортит отношения Москвы и Анкары. Скорее всего, возможность такого шага прописана в договоре. Об этом «Газете.Ru» заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

«Я не думаю, что это что-то испортит. Мы не знаем сейчас условия договора, возможна ли перепродажа в третьи страны, может ли Турция перепродавать наши комплексы С-400?» — сказал парламентарий.

Колесник не исключил, что в условиях договора между Москвой и Анкарой все эти моменты прописаны. Кроме того, такая перепродажа при условии соблюдения договоренностей является нормальной практикой военно-дипломатических отношений между государствами, отметил депутат.

Турция и США обсуждают вариант передачи поставленных Анкаре российских ЗРС С-400 в одну из стран Персидского залива.

Ранее сообщалось, что Турция может продать российские С-400 Южной Корее ради F-35.