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Турция может передать российскую С-400 стране Персидского залива

Hürriyet: Турция и США обсуждают передачу С-400 в страну Персидского залива
Михаил Ходаренок/«Газета.Ru»

Турция и США обсуждают вариант передачи поставленных Анкаре российских ЗРС С-400 в одну из стран Персидского залива. Об этом пишет обозреватель газеты Hürriyet Ханде Фырат.

Турция и США обсуждают передачу российских ЗРС С-400 в одну из стран Персидского залива чтобы Анкара смогла избежать американских санкций CAATSA. Простые варианты деактивации или хранения систем в Турции не удовлетворяют юридическим требованиям Вашингтона, поэтому рассматривается их полный вывоз из страны.

При этом отмена санкций сама по себе не вернет Турцию в программу F-35, так как поставки этих истребителей также ограничены отдельным законом Конгресса США.

«Поэтому, даже если санкции CAATSA будут сняты, возвращение Турции в программу F-35 все равно потребует завершения дополнительных политических, технических и юридических процедур», — подытожила обозреватель.

Накануне также сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа обсуждает отключение Турцией элементов российских систем противовоздушной обороны (ПВО) С-400 для восстановления доступа Анкары к программе закупки истребителей F-35.

Ранее сообщалось, что Турция может продать российские С-400 Южной Корее ради F-35.

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