Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Армия

Турция обсудила с США готовность отключить российские С-400 ради F-35

Semafor: США обсуждают вывод турецких С-400 из строя ради поставок F-35
Turkish Defence Ministry/AP

Администрация президента США Дональда Трампа обсуждает отключение Турцией элементов российских систем противовоздушной обороны (ПВО) С-400 для восстановления доступа Анкары к программе закупки истребителей F-35. Об этом пишет Semafor со ссылкой на источник, знакомый с ходом дискуссий.

По данным издания, в США считают, что этот шаг может снять одно из главных юридических препятствий для продажи F-35 Турции. Речь об ограничениях, введенных конгрессом США после покупки Анкарой российских С-400. Согласно материалу Semafor, окончательное решение в администрации пока не принято.

«Один из рассматриваемых вариантов предполагает, что правительство Турции попросят отключить элементы российских систем ПВО, чтобы восстановить доступ Анкары к истребителям F-35», — пишет издание.

Как пишет Semafor, идея фактического отключения турецких С-400 рассматривалась администрацией ранее, и повторное обсуждение этого варианта указывает на прогресс в вопросе о потенциальных поставках F-35 Турции. При этом, как отмечают журналисты, это решение может вызвать сопротивление в конгрессе США. По данным Semafor, некоторые законодатели от обеих партий считают, что действующие ограничения запрещают Турции не только использовать С-400, но и владеть этими системами.

7 июля президент США Дональд Трамп заявил, что США намерены отменить односторонние санкции в отношении Турции, который были введены из-за покупки российских зенитно-ракетных комплексов С-400. В рамках встречи с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом глава США заявил, что его не беспокоит наличие у Анкары С-400 в контексте возможной сделки по F-35.

В конце июня портал Euractiv со ссылкой на разведывательные источники сообщил, что Турция может продать российские зенитные ракетные комплексы C-400 Южной Корее, чтобы вернуться в программу по производству истребителей пятого поколения F-35 и завершить сделку по их покупке у США. В издании отметили, что это решение может быть принято на саммите НАТО в Анкаре 7–8 июля.

Ранее СМИ узнали о стремлении Турции взять на себя роль США в НАТО.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
«Футбол будет одним из первых». В какие виды спорта вернут Россию после решения МОК
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!