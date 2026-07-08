Турция обсудила с США готовность отключить российские С-400 ради F-35

Администрация президента США Дональда Трампа обсуждает отключение Турцией элементов российских систем противовоздушной обороны (ПВО) С-400 для восстановления доступа Анкары к программе закупки истребителей F-35. Об этом пишет Semafor со ссылкой на источник, знакомый с ходом дискуссий.

По данным издания, в США считают, что этот шаг может снять одно из главных юридических препятствий для продажи F-35 Турции. Речь об ограничениях, введенных конгрессом США после покупки Анкарой российских С-400. Согласно материалу Semafor, окончательное решение в администрации пока не принято.

«Один из рассматриваемых вариантов предполагает, что правительство Турции попросят отключить элементы российских систем ПВО, чтобы восстановить доступ Анкары к истребителям F-35», — пишет издание.

Как пишет Semafor, идея фактического отключения турецких С-400 рассматривалась администрацией ранее, и повторное обсуждение этого варианта указывает на прогресс в вопросе о потенциальных поставках F-35 Турции. При этом, как отмечают журналисты, это решение может вызвать сопротивление в конгрессе США. По данным Semafor, некоторые законодатели от обеих партий считают, что действующие ограничения запрещают Турции не только использовать С-400, но и владеть этими системами.

7 июля президент США Дональд Трамп заявил, что США намерены отменить односторонние санкции в отношении Турции, который были введены из-за покупки российских зенитно-ракетных комплексов С-400. В рамках встречи с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом глава США заявил, что его не беспокоит наличие у Анкары С-400 в контексте возможной сделки по F-35.

В конце июня портал Euractiv со ссылкой на разведывательные источники сообщил, что Турция может продать российские зенитные ракетные комплексы C-400 Южной Корее, чтобы вернуться в программу по производству истребителей пятого поколения F-35 и завершить сделку по их покупке у США. В издании отметили, что это решение может быть принято на саммите НАТО в Анкаре 7–8 июля.

Ранее СМИ узнали о стремлении Турции взять на себя роль США в НАТО.