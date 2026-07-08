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Политика

Премьер Дании призвала гарантировать «победу Украины»

Премьер Дании Фредериксен призвала гарантировать победу Украины и давить на РФ
Annegret Hilse/Reuters

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен призвала гарантировать, что «единственным правильным победителем» будет Украина, а также заявила о необходимости «давления» на Россию. Ее слова с саммита НАТО приводит «Интерфакс-Украина».

Премьер Дании призвала «активизироваться». По мнению Фредериксен, необходима «более сильная промышленная база в Европе».

«И в-третьих, нам нужно еще больше помогать Украине, оказывать большее давление на Россию и гарантировать, что единственным правильным победителем в этой войне, конечно, будет Украина. Я думаю, что все знают, что это трудные времена. И поэтому наше единство и наша готовность быть вместе в этом мире, возможно, важнее, чем когда-либо прежде», – заявила Фредериксен.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что показал бы «известный жест» тем, кто хочет поражения России. Исторически у России было много недругов, да и сейчас «все к нам лезут», пытаются нанести стратегическое поражение, а потом «поучаствовать в разделе пирога», подчеркнул Путин. Однако, отметил глава государства, все они поняли, что это невозможно, «перестарались, когда публично об этом заявили, поторопились».

Ранее в Латвии признали неудобную правду о «нападении» России на НАТО.

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