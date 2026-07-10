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Политика

Медведчук рассказал, кто может стоять за покушением на Ермолаева в Монако

Медведчук: теракт в Монако организовали спецслужбы Зеленского
РИА Новости

Теракт на территории Монако, в результате которого пострадал предприниматель Вадим Ермолаев, был организован спецслужбами украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом в ходе беседы с журналистами ТАСС заявил глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

Он обратил внимание, что западные СМИ сразу начали писать о связи между покушением на Ермолаева и администрацией Зеленского. По мнению Медведчука, глава государства хотел заставить бизнесмена замолчать.

«Ермолаев планировал выступить в Европейском парламенте и раскрыть схемы коррупции на Украине, что перед саммитом НАТО для киевского режима было бы катастрофой», — пояснил политик.

Глава «Другой Украины» отметил, что в пользу этой версии говорит ситуация с подозреваемой в совершении теракта Анастасией Березовской. Гражданка Украины после покушения вернулась в родную страну, где ее устранили.

«Подозреваемая надеялась найти защиту на Украине, а это могли гарантировать только спецслужбы, которые вначале поручили ей этот теракт, затем ликвидировали ее с целью замести следы», — сказал Медведчук.

Взрыв в Монако произошел 29 июня. В результате теракта пострадал не только Ермолаев, но также его спутница и ее 13-летний сын. Предприниматель вышел из комы 4 июля, раненой женщине ампутировали обе ноги. В нападении заподозрили Березовскую, Интерпол по запросу княжества объявил ее в розыск. Подозреваемую нашли 6 июля в Киевской области. Она не подавала признаков жизни, на теле женщины имелись огнестрельные ранения. В рамках дела были задержаны двое мужчин, включая действующего сотрудника главного управления разведки министерства обороны Украины Владислава Реута. Последний сознался в расправе над Березовской.

Ранее журналисты выяснили, сколько заказчик заплатил за покушение на Ермолаева.

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