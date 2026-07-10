В России предположили, какой стране Турция хочет передать С-400

План Турции передать российские зенитные ракетные системы С-400 одной из стран Персидского залива не может быть реализован без соответствующего согласования с Москвой. Анкара может продать комплексы Эмиратам или Катару. Об этом «Газете.Ru» заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

«Мне кажется, все-таки есть определенное согласование этого вопроса с российской стороной, потому что без российской стороны, конечно, такую сделку Турция совершать не имела права. Было гораздо хуже, если бы Турция передала комплекс Соединенным Штатам Америки, о чем тоже шла речь во время последнего саммита НАТО в Анкаре. Так что данное решение не является неожиданным в силу того, что еще где-то два года назад Турция заговорила о том, что она будет либо возвращать России комплекс, либо находить какое-то другое решение для того, чтобы вернуться в программу производства [истребителей США] F-35, потому что, согласно этой программе, Турция даже имеет право производить определенные детали для этого американского самолета», — отметил военный аналитик.

Кнутов добавил, что Анкаре «не пригодился» российский комплекс С-400, а желание вернуться в программу по американским истребителям еще сильнее подтолкнуло Турцию к решению продать российскую ракетную систему одной из стран Персидского залива.

По оценке военного эксперта, это могут быть либо ОАЭ, либо Катар.

Турция и США обсуждают вариант передачи поставленных Анкаре российских ЗРС С-400 в одну из стран Персидского залива.

Ранее сообщалось, что Турция может продать российские С-400 Южной Корее ради F-35.