Большинство россиян одобрили работу Путина

Большинство опрошенных россиян положительно оценивают работу президента Владимира Путина — такую точку зрения выразили 71% респондентов. Об этом стало известно по результатам еженедельного опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

При этом о доверии главе государства сообщили 69% участников исследования. Недоверие президенту выразили 18% опрошенных, а отрицательно оценили его деятельность 14%.

Как показал опрос, работу правительства России одобряют 45% респондентов. В то же время 34% участников исследования заявили, что скорее недовольны деятельностью кабинета министров.

Более половины опрошенных — 52% — считают, что председатель правительства Михаил Мишустин хорошо справляется со своими обязанностями. Противоположного мнения придерживаются 15% респондентов.

Участникам исследования также предложили представить, что выборы в Госдуму состоятся в ближайшее воскресенье. В этом случае 35% респондентов сообщили, что готовы проголосовать за партию «Единая Россия», 11% — за ЛДПР, 9% — за КПРФ, 7% — за партию «Новые люди» и 3% — за «Справедливую Россию».

Еженедельный опрос «ФОМнибус» проводился с 3 по 5 июля среди 1,5 тыс. совершеннолетних жителей России. В исследовании приняли участие респонденты из 97 населенных пунктов, расположенных в 51 субъекте РФ. Опрос проводился методом интервью по месту жительства. Заявленная статистическая погрешность не превышает 3,6%.

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