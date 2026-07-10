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Политика

В Совфеде рассказали о сигналах США и Украины по «компромиссам»

Карасин: Москва видит сигналы Киева о компромиссах, но ВСУ продолжают бить по РФ
Александр Кряжев/РИА Новости

Заявление главы МИД России Сергея Лаврова о том, что Москва больше не верит в переговоры с Западом, вполне оправданно. Российская сторона получает сигналы из США и Украины по урегулированию кризиса, но на деле происходит увеличение количества террористических ударов вглубь страны. Об этом «Газете.Ru» заявил председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин.

«Я считаю, что эмоциональность заявления министра вполне оправданна, потому что на протяжении очень многих месяцев и даже лет мы пытаемся выйти на приемлемые, обоюдоустраивающие варианты решения украинского кризиса. Нам подают сигналы, что они готовы на компромиссы. Идут эти сигналы из разных столиц — из Вашингтона, из самого Киева, кстати. Разные люди о разном говорят, но в результате мы видим сплошное ужесточение позиции, появление новых вариантов ударов вглубь нашей территории дронами и ракетами. Изобретаются варианты нового типа ракет, которые будут предоставлены украинскому режиму», — сказал дипломат.

Как подчеркнул Карасин, дипломатию никто не отменяет, однако «не всегда она должна быть гибкой и мягкой, дипломатия иногда становится жесткой».

«Именно об этом, как мне кажется, Сергей Лавров и сказал в этом небольшом, но жестком интервью», — отметил он.

Накануне Лавров заявил, что Россия больше не верит в стремление западных стран договариваться по украинскому вопросу. По его словам, Запад лишь имитирует свою готовность к переговорам, а сейчас и вовсе перешел к открытым ультиматумам в адрес Москвы. Сегодня же президент Чехии Петр Павел заявил, что у Украины и ее союзников есть только два месяца для возобновления переговоров с Россией — иначе конфликт рискует перейти в масштабную эскалацию.

Ранее Лавров рассказал о деятельности украинских наемников на другом континенте.

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