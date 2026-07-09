«Запас доброго отношения исчерпан»: Россия больше не верит в переговоры с Западом

Лавров: Россия больше не верит в желание Запада вести переговоры по Украине

Россия больше не верит в стремление западных стран договариваться по украинскому вопросу, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время визита в Мозамбик. По его словам, Запад лишь имитирует свою готовность к переговорам, а сейчас и вовсе перешел к открытым ультиматумам в адрес Москвы. Сегодня же президент Чехии Петр Павел заявил, что у Украины и ее союзников есть только два месяца для возобновления переговоров с Россией — иначе конфликт рискует перейти в масштабную эскалацию.

Западные страны лишь имитируют готовность к переговорам по Украине, поэтому Россия более не верит в их стремление договариваться по этому вопросу. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Мозамбика Марией Мануэлой душ Сантуш Лукаш в Мапуту.

«Верить Западу в том, что он хочет переговорных решений, больше не будем, этот запас доброго отношения и надежд исчерпан окончательно»,

— сказал Лавров.

Министр напомнил, что договоренности по украинскому вопросу под гарантиями Запада были достигнуты в 2014, 2015, 2019 годах, но во всех этих случаях «были разрушены самим же Западом и оказались ложными».

«Точно так же в 2022 году уже было переговорное решение между Россией и Украиной, его подорвал тот же самый Запад, открыто и публично», — сказал Лавров.

Речь идет о переговорах России и Украины в Стамбуле, в конце которых уже достигнутые делегациями обеих стран договоренности были разорваны Киевом под давлением западных стран.

«Давить на Москву и использовать дипломатические навыки»

Сегодня же британская газета The Telegraph опубликовала интервью с президентом Чехии Петром Павелом, взятом на полях саммита НАТО в Анкаре. По его словам, у Украины есть два месяца, чтобы возобновить мирные переговоры, иначе конфликт может перейти в стадию более масштабной эскалации.

«Я считаю, что у нас есть окно возможностей, чтобы продолжать давить и посылать России четкий сигнал о нашей готовности начать переговоры»,

— сказал Павел.

По его словам, союзники по НАТО должны «давать Украине то, что ей нужно для обороны», чтобы в ближайшие недели добиться начала мирных переговоров. Одновременно с этим Запад должен давить на Москву и «использовать все дипломатические навыки, чтобы убедить Россию в том, что у нее нет другого выбора, кроме как вести переговоры, что она может что-то получить только в результате переговоров, а не проиграть, продолжая войну».

Петр Павел заявил, что через два месяца, по окончании в России парламентских выборов, власти страны могут объявить мобилизацию, в результате чего «окно возможностей сузится».

Схожую мысль о поддержке Украины выразил в интервью изданию Kyiv Independent премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен.

«Очень важно, чтобы мы поддержали Украину, чтобы страна могла сохранить темп при нанесении более глубоких ударов по территории России», — отметил Йеттен.

При этом, по его словам, европейские страны хотят быть частью переговоров по украинскому урегулированию.

В итоговой декларации саммита НАТО в Анкаре, опубликованной на сайте альянса, отмечено, что Россия «представляет долгосрочную угрозу» евроатлантическому сообществу.

«Чтобы противостоять долгосрочной угрозе, которую Россия представляет для евроатлантической безопасности и стабильности, а также сохраняющейся угрозе терроризма, союзники выполняют свои обязательства в области обороны, взятые в Гааге», — говорится в документе.

Политолог Сергей Маркелов в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что ключевым результатом саммита в Анкаре стала фиксация антироссийского курса как основы будущей перезагрузки альянса.

«Сам по себе саммит в Анкаре застолбил следующее: НАТО начнет перезагрузку, и в основе этого процесса будет противостояние с Россией. Все думали, что в основу перезагрузки ляжет увеличение военных бюджетов или перестройка институциональных основ альянса. Но это вообще не главное. Анкара застолбила, что главным принципом перезагрузки НАТО будет антироссийская история. Раскол НАТО будет заживляться только за счет одного внешнего врага — России», — сказал он.