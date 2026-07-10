Американские разведывательные беспилотники V-BAT используются Украиной для поиска целей и нанесения ударов вглубь территории России. Об этом сообщает телеканал CBS.

Как следует из текста, «беспилотник дальнего радиуса действия, известный как V-BAT, производства американской оборонной фирмы Shield AI, играет все более важную роль в этой кампании» Украины.

По данным телеканала, «разведывательные полеты беспилотников вглубь территории России позволили Киеву расширить зону поражения военных, энергетических и логистических объектов».

До этого пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия никогда не носила «розовые очки» в отношении способности Соединенных Штатов навсегда решить какую-то сложную проблему. Таким образом представитель Кремля ответил на вопрос об участии Вашингтона в процессе урегулирования конфликта на Украине. Он отметил, что и США, и Россия продолжают преследовать собственные национальные интересы.

Песков также заявил, что Россия ответит взаимностью Соединенным Штатам, когда там продемонстрируют готовность к восстановлению отношений. По его словам, «танго нужно танцевать вдвоем, американцы пока этого не хотят».

Ранее Стубб заявил, что все в НАТО поддерживают Киев в желании атаковать цели в России.