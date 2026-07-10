Зеленский раскрыл отношение Трампа к украинским военным

Президент США Дональд Трамп положительно относится к украинским военным и всегда высказывается в отношении них комплиментарно. Об этом заявил глава государства Владимир Зеленский, чьи слова приводит «Укринформ».

«Я понимаю президента Трампа. Он действительно положительно всегда высказывается в отношении наших военных», — заявил Зеленский.

Он отметил, что президент США часто подчеркивает, что стремится к миру и признает в украинцах сильный народ, нацию. Глава государства отметил, что Трамп с уважением высказывается об украинских военных. Зеленский подчеркнул, что «полностью разделяет его комплименты, его месседж».

До этого пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что, несмотря на заявления президента США Дональда Трампа и госсекретаря Марко Рубио на полях саммита НАТО в Анкаре, Америка сохраняет приверженность и попытки способствовать мирному процессу по Украине.

Ранее Трамп заявил, что у Зеленского больше нет поводов жаловаться.