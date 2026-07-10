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Политика

Захарова заявила, что «стенания» Зеленского не нашли отклика в НАТО

Захарова: Зеленский пытался шантажировать НАТО темой ядерного оружия
Григорий Сысоев/РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что слова президента Украины Владимира Зеленского о ядерном оружии были попыткой шантажа, однако участники саммита НАТО не поддержали подобные заявления. Об этом говорится в комментарии дипломата, посвященном украинскому кризису.

Как отметила представитель российского внешнеполитического ведомства, подобными высказываниями украинский лидер фактически дал понять, что считает получение ядерного оружия гарантией безопасности для себя и действующей власти.

«Но никто из участников натовской сходки к подобным стенаниям не прислушался», — заключила Захарова.

Перед саммитом НАТО Зеленский в интервью Financial Times заявил, что отсутствие у Украины ядерного оружия якобы делает страну уязвимой, поскольку, по его словам, нападениям подвергаются государства, не обладающие таким вооружением.

Ранее сообщалось, что в МИД РФ ожидают на саммите НАТО «кулуарные» обсуждения Украины.

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