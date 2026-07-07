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Политика

Зеленский заявил об уязвимости Украины без ядерного оружия

FT: Зеленский пожаловался на отсутствие у Украины ядерного оружия
Alina Smutko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Financial Times (FT) заявил, что страна остается уязвимой из-за отсутствия собственного ядерного арсенала.

«Без ядерного оружия вы больше не являетесь частью клуба, который другие боятся атаковать», — сказал он.

По словам Зеленского, после ударов Вооруженных сил РФ по Украине стало очевидно, что у Киева недостаточно возможностей для стратегического сдерживания Москвы.

Украина способна самостоятельно создать ядерное оружие, заявил совладелец одного из крупнейших украинских производителей ракет и беспилотников Fire Point Денис Штилерман. По его словам, технологических препятствий для этого нет, а отказ от советского ядерного арсенала не принес Киеву обещанных гарантий безопасности. В России назвали подобные заявления элементом информационной войны и напомнили о публикациях СВР о возможной помощи Украине со стороны европейских стран в ядерной сфере. На что в действительности способен Киев и как на это реагирует Москва — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленского назвали провокатором ядерной войны в Европе.

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