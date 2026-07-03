Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВзрыв в Монако
Политика

Экс-президент Венгрии раскритиковал политику Мадьяра

Экс-президент Адер: решения Мадьяра ведут Венгрию к гражданской войне
IMAGO/Martin Fejer/Global Look Press

Решения премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра ведут страну к холодной гражданской войне. Об этом заявил бывший президент государства Янош Адер в интервью порталу Mandiner.

«Сейчас могут быть созданы опасные прецеденты, и последствия непредсказуемы... Мы можем устроить период холодной гражданской войны, с оруэлловским миром, где любовь на самом деле означает ненависть, мир — войну, а свобода — рабство», — сказал экс-глава государства.

Адер добавил, что планы Мадьяра по отстранению действующего президента Венгрии Тамаша Шуйока с должности путем принятия поправок в конституцию нарушают принцип верховенства права. По его словам, в стране не происходило подобного с 1990 года.

1 июня Мадьяр заявил, что инициирует в парламенте процедуру импичмента Шуйока, если тот откажется добровольно покинуть свой пост. По словам премьера, он проинформирует фракцию правящей партии «Тиса» о своих предложениях, после чего депутаты немедленно начнут необходимые процедуры.

Ранее в Венгрии оценили возможные последствия радикальной политики Мадьяра.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Стоит ли переходить на электрокар, гибрид или газ? Что выгоднее в 2026 году и поможет ли это избежать очередей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!