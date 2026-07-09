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Политика

Экс-президент Венгрии решил подать в суд на Мадьяра

Экс-президент Венгрии Адер пригрозил Мадьяру судом за клевету
Bernadett Szabo/Reuters

Экс-президент Венгрии Янош Адер заявил на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что подает в суд на премьер-министра Петера Мадьяра за клевету.

Бывший глава госудасртва намерен обратиться в суд для защиты своей чести и достоинства, а также добиваться официального опровержения сведений, порочащих его репутацию.

«Встретимся в суде», — написал Адер в своем посте.

Бывший президент Венгрии опроверг заявления премьер-министра, согласно которым в 2018 году Адер якобы возил семью в США за государственный счет, включая вертолетную экскурсию над Нью-Йорком и посещение Disneyland, причем эта недельная поездка будто бы стоила венгерским налогоплательщикам более €150 тыс. Экс-глава государства назвал эти сведения ложью и подчеркнул, что все расходы своей семьи во время пребывания в Штатах он оплатил лично.

3 июля Адер в интервью порталу Mandiner заявил, что решения Мадьяра ведут Венгрию к холодной гражданской войне. Он добавил, что планы Мадьяра по отстранению действующего президента Венгрии Тамаша Шуйока с должности путем принятия поправок в конституцию нарушают принцип верховенства права.

Венгерский премьер пригрозил главе государства импичментом.

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