Путин изменил состав Комиссии по экспортному контролю РФ

Президент России Владимир Путин скорректировал состав Комиссии, отвечающей за экспортный контроль. Об этом сообщает РИА Новости.

«Включить в состав комиссии следующих лиц: Кудрявцев Ю.А. — заместитель директора Службы внешней разведки России», — сообщается в документе.

Кроме того, в обновленный список вошел заместитель руководителя Федеральной таможенной службы России Алексей Тимофеев.

В то же время из комиссии был исключен Сергей Шкляев, который ранее занимал пост заместителя главы таможенной службы, а теперь перешел на работу в ЕЭК в качестве министра по таможенному сотрудничеству.

Данный орган был учрежден президентским указом в 2001 году. В его полномочия входит защита государственных интересов в сфере внешнеэкономической деятельности. Комиссия контролирует оборот товаров, информации, работ и услуг, которые могут способствовать созданию оружия массового поражения, средств его доставки или иных видов вооружений и военной техники.

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