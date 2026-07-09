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Политика

В России не увидели оснований для прекращения реализации целей СВО

Дипломат Евстигнеева: РФ продолжит добиваться реализации всех целей СВО
Сергей Бобылев/РИА Новости

Россия не прекратит добиваться реализации всех целей, поставленных в рамках специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом в ходе заседания Совета безопасности ООН заявила исполняющая обязанности постоянного представителя РФ в организации Анна Евстигнеева, передает РИА Новости.

«Нет никаких оснований, чтобы Российская Федерация прекратила добиваться реализации всех поставленных в СВО целей», — сказала дипломат.

9 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил, что дальнейшая эскалация конфликта на Украине может привести к затягиванию спецоперации. За два дня до этого он дал интервью для швейцарского издания Die Weltwoche и во время него обратил внимание, что все желающие мира россияне хотят, чтобы он сопровождался победой. Таким образом представитель Кремля прокомментировал настроения граждан РФ, связанные с ситуацией на Украине.

В конце мая российский лидер Владимир Путин отметил, что называть конкретные сроки окончания СВО в условиях продолжающихся боевых действий невозможно. Как сказал глава государства, делать подобные прогнозы не просто опрометчиво, так в целом практически никогда не поступают.

Ранее на Украине призвали к максимальной эскалации конфликта с Россией.

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