Венгерский премьер пригрозил главе государства импичментом

Мадьяр задумал изменить конституцию ради отставки президента
Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что инициирует в парламенте процедуру импичмента президента Тамаша Шуйока, если тот откажется добровольно покинуть свой пост. Об этом сообщает агентство Reuters.

По словам Мадьяра, он проинформирует фракцию правящей партии «Тиса» о своих предложениях, после чего депутаты немедленно начнут необходимые процедуры. Премьер напомнил, что согласно Основному закону, существует несколько вариантов лишения главы государства полномочий. В случае необходимости парламентарии внесут предложения о поправках к конституции, чтобы добиться ухода Шуйока, добавил Мадьяр.

29 мая сообщалось, что Тамаш Шуйок отказался уходить в отставку по требованию Петера Мадьяра. Вместо этого президент Венгрии обратился в Венецианскую комиссию с просьбой дать правовую оценку конфликту.

До этого Мадьяр призывал венгерского лидера добровольно покинуть пост до 31 мая. По итогам встречи с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен премьер раскритиковал Шуйока и напомнил ему, что если тот не согласится на отставку, новое правительство может попытаться отстранить его самостоятельно.

Ранее Мадьяр раскрыл, будет ли Венгрия оказывать Украине военную помощь.

 
