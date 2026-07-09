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Политика

В Крыму ответили на заявление Буданова о готовности Украины воевать годами

Константинов: политикам Украины хорошо платят за воинственные заявления о России
V_Zelenskiy_official/Telegram

Политикам Украины хорошо платят за воинственные заявления в адрес России. Об этом в беседе с РИА Новости заявил глава парламента Крыма Владимир Константинов, комментируя слова главы офиса украинского президента Кирилла Буданова (внесен в список террористов и экстремистов) о готовности Киева воевать годами.

«Им хорошо платят за такие заявления, за уничтожение Украины. Конечно, они готовы воевать, они же не на фронте, у них над головами не летает (боеприпасов. — «Газета.Ru»)», — сказал он.

Вместе с тем Константинов отметил, что «никто ни о чем не спрашивает» простых украинцев, которых каждый день отлавливают на улицах и бросают на фронт.

Также он подчеркнул, что Украина давно утратила право самостоятельно определять свою внутреннюю и внешнюю политику. По словам главы парламента, страна не может принимать такие решения.

«Субъектной Украины давно не существует», — добавил он.

В недавнем интервью Буданов заявил, что Украина может восстановить отношения с Россией через «десяток лет» с появлением настроенных на этот шаг политических сил.

Ранее сообщалось о намерении Киева продолжать конфликт еще несколько лет.

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