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Политика

Пашинян высказался о судьбе советских анклавов в Армении

Пашинян заявил, что не откажется от темы советских анклавов в Армении
Александр Казаков/POOL/РИА Новости

Власти Армении не могут отказаться от обсуждения темы анклавов бывшей Азербайджанской ССР, которые в настоящее время находятся под ее контролем. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян, его слова приводит агентство Sputnik Армения.

«Что касается темы анклавов и эксклавов… Мы должны решить все незавершенные вопросы», — сказал Пашинян на брифинге.

Он добавил, что Армению также волнует проблема анклава Арцвашен, который принадлежал Советской Армении, но в настоящее время контролируется Азербайджаном.

«То есть я сейчас не могу заявить, что мы отказываемся или можем отказаться от темы анклавов и эксклавов», — заявил армянский премьер.

По его словам, есть два варианта решения вопроса. Первый — анклавы остаются территориями той страны, которой де-юре принадлежат. Во втором случае страны должны договориться, например, об изменении участков за счет равнозначных территорий, предложил Пашинян.

До этого Пашинян отказался разрезать торт в форме карты Армении. Политик настоятельно попросил оставить кондитерское изделие целым. Он также попросил впредь не готовить торты и в целом все, что можно съесть, в форме Армении.

Ранее в Армении отвергли «развод» с Россией.

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