Пашинян испугался разрезать торт в форме карты Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался разрезать торт в форме карты страны. Видео опубликовал Telegram-канал Radar Armenia.

Случай произошел во время агитационной поездки Пашиняна по Еревану. Политик настоятельно попросил оставить торт целым.

«Нет, не будем разрезать этот торт, вы тоже не режьте, потому что это вызовет множество разных комментариев», — сказал Пашинян, увидев торт.

Он также попросил впредь не готовить торты и в целом все, что можно съесть, в форме Армении.

Торт в форме карты Армении покрыли оранжевой глазурью. Кондитерское изделие украсили изображением сердца, которое премьер-министр часто демонстрирует в своих видео в социальных сетях.

Парламентские выборы в Армении запланированы на 7 июня 2026 года. На данный момент Пашинян занимается агитационной предвыборной деятельностью, из-за которой отказался ехать в Москву 9 мая, а также принимать участие в саммите ЕАЭС (Евразийский экономический союз), который пройдет в Астане 28—29 мая.

