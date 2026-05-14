Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВизит Трампа в КитайВспышка хантавируса
Политика

Пашинян испугался разрезать торт в форме карты Армении

Пашинян отказался разрезать торт в форме карты Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался разрезать торт в форме карты страны. Видео опубликовал Telegram-канал Radar Armenia.

Случай произошел во время агитационной поездки Пашиняна по Еревану. Политик настоятельно попросил оставить торт целым.

«Нет, не будем разрезать этот торт, вы тоже не режьте, потому что это вызовет множество разных комментариев», — сказал Пашинян, увидев торт.

Он также попросил впредь не готовить торты и в целом все, что можно съесть, в форме Армении.

Торт в форме карты Армении покрыли оранжевой глазурью. Кондитерское изделие украсили изображением сердца, которое премьер-министр часто демонстрирует в своих видео в социальных сетях.

Парламентские выборы в Армении запланированы на 7 июня 2026 года. На данный момент Пашинян занимается агитационной предвыборной деятельностью, из-за которой отказался ехать в Москву 9 мая, а также принимать участие в саммите ЕАЭС (Евразийский экономический союз), который пройдет в Астане 28—29 мая.

Ранее в Армении отвергли «развод» с Россией.

 
Теперь вы знаете
Как принудительно вернуть деньги на карту за неудачную покупку
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!