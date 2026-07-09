В Грузии усомнились в необходимости приглашения наблюдателей ОБСЕ на выборы в 2028 году

ОБСЕ должна доказать, что является ответственной структурой, прежде чем ее наблюдатели будут приглашены на следующие выборы в Грузии. Об этом заявил депутат от правящей партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия» Ираклий Кадагишвили. Его слова цитирует газета «Взгляд».

«ОБСЕ наблюдала за выборами в парламент Грузии в 2024 году, назвала их состоявшимися и поздравила Грузию. <...> Теперь же под давлением других сил эта организация не может защитить собственные выводы», — напомнил парламентарий.

Он также отметил, что накануне в Гааге во время сессии Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ многие делегаты после голосования за антигрузинскую резолюцию в кулуарах извинялись за это перед представителями республики.

Накануне грузинская делегация покинула зал заседаний ПА ОБСЕ в Гааге, протестуя против принятия так называемой Гаагской декларации, в которую вошла резолюция о Грузии.

Глава грузинской делегации, депутат парламента Грузии Николоз Самхарадзе, выразил протест, заявив, что отдельные положения документа искажают политическую ситуацию в стране и противоречат национальным интересам.

В резолюции выражена обеспокоенность по поводу проведения парламентских выборов в Грузии в 2024 году. В документе отмечается, что доклады международных наблюдателей свидетельствуют о многочисленных нарушениях в ходе кампании.

Ранее премьер Грузии пообещал продолжение прагматичной политики в отношениях с РФ.