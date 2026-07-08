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Политика

Делегация Грузии в знак протеста покинула зал заседаний ПА ОБСЕ

Грузинская делегация покинула ПА ОБСЕ из-за резолюции о ситуации в стране
Boris Grdanoski/AP

Грузинская делегация покинула зал заседаний Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Гааге, протестуя против принятия так называемой Гаагской декларации, в которую вошла резолюция о Грузии, передает ТАСС.

Глава грузинской делегации, депутат парламента Грузии Николоз Самхарадзе, выразил протест, заявив, что отдельные положения документа искажают политическую ситуацию в стране и противоречат национальным интересам.

«Наша делегация в знак протеста в процессе голосования не примет участия», — сказал Самхарадзе.

В резолюции ОБСЕ была выражена обеспокоенность по поводу проведения парламентских выборов в Грузии в 2024 году. В документе отмечается, что доклады международных наблюдателей свидетельствуют о многочисленных нарушениях в ходе выборов.

После того как грузинская делегация покинула зал заседаний, на Парламентской ассамблее ПА ОБСЕ все-таки приняла декларацию большинством голосов. В ней, в частности, говорится, что грузинские парламентские выборы в 2024 году и выборы в местные органы власти в 2025 году были проблемными, не отображали волю народа.

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