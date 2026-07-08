Эксперт по этикету оценила отказ жены Эрдогана дать руку Макрону для поцелуя

Специалист по этикету Холгова: Макрон в Турции показал свою невоспитанность

Президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу (НАДЭП) Альбина Холгова в беседе с интернет-изданием «Абзац» прокомментировала поведение президента Франции Эммануэля Макрона, который пытался поцеловать руку супруге турецкого лидера Реджепа Тайипа Эродогана Эмине Эрдоган, но получил отказ.

По словам специалиста, Макрон проявил невоспитанность, грубо нарушив международный потокол. Более того, нельзя не учитывать религиозную особенность принимающей стороны.

«Французы — куртуазная нация, и тот же Жак Ширак позволял себе целовать руку всем женщинам на деловых встречах, даже королеве Елизавете II, за что его ругала пресса, но все-таки делали скидку. Но вообще, для поцелуя руки нужны стены, на улице это делать не принято», — сказала она.

Согласно этикету это допускается на открытом воздухе только когда невеста выходит из церкви и когда президент встречает гостью у трапа самолета в своей стране, напомнила Холгова.

Макрон пытался поцеловать руку первой леди Турции в ходе визита в Анкару на саммит НАТО.

Судя по видео, сам турецкий лидер против этого не возражал, но его супруга удержала запястье и не дала президенту Франции завершить жест.

Саммит НАТО проходит 7–8 июля. В рамках мероприятия европейские члены альянса надеются восстановить утраченные дружеские отношения с американским президентом Дональдом Трампом. Встречу также посетил украинский лидер Владимир Зеленский, который рассчитывает получить дополнительную помощь в конфликте против РФ. Российские политологи, парламентарии и дипломаты рассказали «Газете.Ru», чего ожидать от этого саммита.

Ранее Макрон попал под шквал критики из-за солнцезащитных очков в помещении.