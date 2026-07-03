Медведев побеседовал с Пезешкианом на церемонии прощания с Али Хаменеи

РИА Новости: Медведев на церемонии прощания с Хаменеи поговорил с Пезешкианом

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, прибывший на церемонию прощания с Али Хаменеи, переговорил с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Об этом сообщает РИА Новости.

До этого Медведев прибыл в Иран для участия в траурной церемонии. Он отправится в Иран в качестве специального посланника президента России Владимира Путина.

С 4 по 6 июля прощание с аятоллой пройдет в Тегеране. Комплекс Имама Хомейни — основателя Исламской Республики — будет принимать людей на коллективную молитву. 6 июля по иранской столице пройдет траурная процессия.

7 июля тело Хаменеи доставят в Кум, а 8 июля процессия пройдет в иракских Кербеле и Неджефе. На следующий день Али Хаменеи вернут в Иран.

Хаменеи не стало в результате ударов США и Израиля по Тегерану 28 февраля. Новым верховным лидером Ирана был выбран его сын Моджтаба, который до сих пор не появлялся на публике.

Ранее в Иране усилили меры безопасности из-за организации прощания с Али Хаменеи.