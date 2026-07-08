Церемония прощания с Хаменеи в иракском Наджафе собрала более 2 млн человек

Al-Mayadeen: около 2,5 млн человек пришли попращаться с Хаменеи в Наджафе

Около 2,5 млн человек вышли на улицы священного для мусульман-шиитов иракского города Наджаф в ходе траурных мероприятий, посвященных прощанию с верховным лидером Ирана Али Хаменеи. Об этом сообщает телеканал Al-Mayadeen.

По информации журналистов, в настоящее время траурные мероприятия в Наджафе завершены, и идет подготовка к транспортировке гроба с телом Хаменеи во второй священный для шиитов город в Ираке — Кербелу. Как уточняет Al-Mayadeen, церемония прощания с экс-главой Ирана начнется в 16:00 по местному времени (совпадает с мск).

В комитете по делам религии провинции Кербела указали, что в траурной церемонии, как ожидается, примут участие миллионы паломников, в числе которых представители различных иракских провинций, а также делегации многих арабских стран, региональных и международных организаций, у которых не было возможности присутствовать на церемонии прощания в Иране.

Хаменеи не стало в результате ударов США и Израиля по Тегерану 28 февраля. Новым верховным лидером Ирана был выбран его сын Моджтаба, который до сих пор не появлялся на публике.

С 4 по 6 июля в Тегеране состоялось прощание с аятоллой, а 7 июля его тело доставили в Кум. 8 июля траурная процессия проходит в иракских Кербеле и Неджефе. На следующий день должна состояться церемония захоронения.

Ранее Медведев посетил в Тегеране церемонию прощания с экс-лидером Ирана Хаменеи.