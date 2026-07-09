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Политика

Оценены шансы России на победу на фоне помощи НАТО Украине

Депутат Боруджерди: у РФ есть все для победы, несмотря на помощь НАТО Украине
Станислав Красильников/РИА Новости

У России есть все для победы, несмотря на огромный объем помощи Украине со стороны стран НАТО. Об этом ТАСС заявил член комитета по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Алаэддин Боруджерди.

«НАТО вложила весь свой потенциал в Украину, но несмотря на это, у России есть военная мощь, чтобы нанести всем им поражение», — сказал депутат.

До этого лидеры стран НАТО во время саммита в Анкаре договорились предоставить Украине вооружение и военную помощь на сумму €70 млрд в 2026 году и как минимум столько же в 2027 году. В итоговой декларации встречи также указано, что Россия якобы «представляет долгосрочную угрозу» евроатлантическому сообществу.

Депутат Госдумы Андрей Колесник в свою очередь заявил, что Россия продолжит продвигать собственные интересы, вне зависимости от любых решений НАТО. По словам политика, страны альянса могут все что угодно делать на своей территории и писать о России что хотят. Он подчеркнул, что никто не собирается нападать на территорию блока.

Ранее премьер Бельгии назвал военную помощь Украине «красной карточкой» для Путина.

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