Испанский министр резко ответил Трампу

Министр из Испании заявил в ответ Трампу, что страна не является ничьим лакеем

Испанский министр по социальным правам, потреблению и повестке дня до 2030 года Пабло Бустиндуй заявил на фоне слов президента США Дональда Трампа, что королевство не является «ничьим лакеем». Об этом сообщает агентство EFE.

По словам чиновника, большинство его сограждан хотят «страну с собственным голосом, которая определяет, какие у нее приоритеты». Он отметил, что Испания «будет продолжать это делать».

«Мы не являемся ничьими лакеями, мы суверенная страна», — подчеркнул Бустиндуй.

9 июля Трамп заявил, что после его решения о прекращении торговли с Испанией страна «исправилась» и якобы согласилась выплатить большое количество денег.

Накануне агентство Reuters сообщило, что американский президент поручил министру финансов США Скотту Бессенту прекратить торговлю с Испанией. При этом глава Белого дома назвал Мадрид «ужасным партнером» в НАТО.

Ранее Трамп предложил «выкинуть» Испанию из НАТО.