Трамп заявил об «исправлении» Испании

Трамп: Испания после заявлений о ней исправилась и согласилась выплатить деньги

Президент США Дональд Трамп заявил, что после его решения о прекращении торговли с Испанией страна «исправилась» и якобы согласилась выплатить большое количество денег. Трансляция велась на YouTube-канале Белого дома.

8 июля агентство Reuters сообщило, что Трамп поручил министру финансов США Скотту Бессенту прекратить торговлю с Испанией. При этом политик назвал Мадрид «ужасным партнером» в НАТО.

»Испания сегодня полностью восстановила свои позиции. Испания сегодня была очень щедра», — сказал американский лидер.

Он добавил, что Мадрид согласился выплатить «большое количество средств». По словам Трампа, если бы королевство не выплатило эти деньги, то Соединенные Штаты «даже не стали бы с ними разговаривать».

При этом на что именно Испания согласилась выделить средства, президент США не уточнил.

Также накануне на закрытой части встречи с лидерами НАТО в Анкаре Трамп заявил, что Европа должна уважать США и больше тратить на оборону.

Ранее сообщалось, что Испания не восприняла всерьез угрозы Трампа.