Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Политика

Трамп заявил об «исправлении» Испании

Трамп: Испания после заявлений о ней исправилась и согласилась выплатить деньги
Evan Vucci/Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что после его решения о прекращении торговли с Испанией страна «исправилась» и якобы согласилась выплатить большое количество денег. Трансляция велась на YouTube-канале Белого дома.

8 июля агентство Reuters сообщило, что Трамп поручил министру финансов США Скотту Бессенту прекратить торговлю с Испанией. При этом политик назвал Мадрид «ужасным партнером» в НАТО.

»Испания сегодня полностью восстановила свои позиции. Испания сегодня была очень щедра», — сказал американский лидер.

Он добавил, что Мадрид согласился выплатить «большое количество средств». По словам Трампа, если бы королевство не выплатило эти деньги, то Соединенные Штаты «даже не стали бы с ними разговаривать».

При этом на что именно Испания согласилась выделить средства, президент США не уточнил.

Также накануне на закрытой части встречи с лидерами НАТО в Анкаре Трамп заявил, что Европа должна уважать США и больше тратить на оборону.

Ранее сообщалось, что Испания не восприняла всерьез угрозы Трампа.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Хеликобактер можно подхватить в семье и в офисе. Правда и мифы о виновнике рака желудка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!