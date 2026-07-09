В России могут значительно увеличить скидки на штрафы за нарушения ПДД

КПРФ предлагает увеличить скидку на штрафы за нарушения правил дорожного движения до 60% при уплате в течение 15 дней с момента постановления о штрафе и до 40%, если «штрафник» уложился в 30 дней. Пояснительная записка к законопроекту есть у «Газеты.Ru».

По мнению авторов инициативы, это серьезно улучшит собираемость штрафов, мотивируя водителей платить вовремя.

Сегодня размер дисконта за нарушения ПДД составляет 25% при условии оплаты в течение 30 дней.

«Понижающий коэффициент работал отлично! Людям было выгодно платить штрафы быстрее. Собираемость взысканий за нарушения ПДД была очень низкой, пока не ввели 50-процентную скидку за уплату штрафа в течение 20 дней. Собираемость по итогу превысила 90%. Сейчас скидка понижена – она составляет 25%, если успеешь заплатить в течение 30 дней. Но КПРФ предлагает не уменьшать дальше, а, наоборот, увеличить скидку за своевременную уплату штрафов — до 60%, что вернет людям стимул платить как можно быстрее и снизит на них финансовую нагрузку», — сказал «Газете.Ru» депутат от КПРФ Георгий Камнев.

До этого агентство ТАСС со ссылкой на правительственный документ сообщало, что в России планируют закрепить для регионов правило, по которому средства дорожных фондов, поступающие от штрафов за нарушение правил дорожного движения, можно будет тратить только на улучшение дорожной инфраструктуры.

Ранее в России упростили инспекторам оформление бумаг на пьяных водителей.