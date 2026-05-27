В России собрались ремонтировать дороги за счет автомобилистов-нарушителей

ТАСС: доходы от штрафов за нарушения ПДД направят на ремонт опасных дорог
В России планируют закрепить для регионов правило, по которому средства дорожных фондов, поступающие от штрафов за нарушение правил дорожного движения, можно будет тратить только на улучшение дорожной инфраструктуры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правительственный документ.

Согласно документу, регионы смогут направлять эти средства исключительно на ликвидацию аварийно-опасных участков, совершенствование организации дорожного движения и устранение причин, способствующих возникновению ДТП.

Изменения должны внести в нормативные акты субъектов уже в 2026 году. Исполнение поручения возложено на региональные органы власти.

С 1 января 2025 года 75% средств от оплаченных штрафов за нарушение ПДД поступают в региональные бюджеты, еще 25% — в федеральный бюджет.

До этого депутаты Госдумы отклонили законопроект, который позволял регионам запустить эксперимент по фиксации средней скорости движения автомобилей между несколькими дорожными камерами и выносить штрафы. Соответствующий законопроект ранее предложила Вологодская область.

Ранее в России упростили инспекторам оформление бумаг на пьяных водителей.

 
