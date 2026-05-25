В РФ упростили инспекторам оформление бумаг на пьяных водителей

Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал закон, подразумевающий сокращение числа составляемых документов при задержании пьяных водителей. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Ранее при отстранении водителя с признаками опьянения инс£пектору нужно было заполнять до пяти бумаг. Теперь же сведения об отстранении, а также о задержании автомобиля можно будет вносить не в отдельные документы, а непосредственно в протокол об административном правонарушении, акт медосвидетельствования, определение о возбуждении дела или другие процессуальные документы.

Соответствующий закон был одобрен на пленарном заседании Совета Федерации. По оценкам авторов проекта, сокращение перечня документов позволит сэкономить около 33,6 тыс. рабочих часов в год и снизить затраты на приобретение бланков.

До этого депутаты Госдумы отклонили законопроект, который позволял регионам запустить эксперимент по фиксации средней скорости движения автомобилей между несколькими дорожными камерами и выносить штрафы. Соответствующий законопроект ранее предложила Вологодская область.

Ранее россиянам рассказали о новых штрафах за нарушения ПДД в 2026 году.

 
