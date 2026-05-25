В РФ упростили инспекторам оформление бумаг на пьяных водителей

Президент России Владимир Путин подписал закон, подразумевающий сокращение числа составляемых документов при задержании пьяных водителей. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Ранее при отстранении водителя с признаками опьянения инс£пектору нужно было заполнять до пяти бумаг. Теперь же сведения об отстранении, а также о задержании автомобиля можно будет вносить не в отдельные документы, а непосредственно в протокол об административном правонарушении, акт медосвидетельствования, определение о возбуждении дела или другие процессуальные документы.

Соответствующий закон был одобрен на пленарном заседании Совета Федерации. По оценкам авторов проекта, сокращение перечня документов позволит сэкономить около 33,6 тыс. рабочих часов в год и снизить затраты на приобретение бланков.

До этого депутаты Госдумы отклонили законопроект, который позволял регионам запустить эксперимент по фиксации средней скорости движения автомобилей между несколькими дорожными камерами и выносить штрафы. Соответствующий законопроект ранее предложила Вологодская область.

Ранее россиянам рассказали о новых штрафах за нарушения ПДД в 2026 году.