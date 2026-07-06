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Политика

Россия и Белоруссия создадут объединенную транспортную систему

Мишустин сообщил о создании РФ и Белоруссией общей транспортной системы СГ
Дмитрий Астахов/РИА Новости

Россия и Белоруссия в настоящее время создают объединенную транспортную систему Союзного государства. Об этом заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с белорусским коллегой Александром Турчиным «на полях» «Иннопрома», передает «Интерфакс».

Мишустин напомнил, что 2 апреля 2026 года уже стартовали железнодорожные пассажирские перевозки между двумя странами.

Премьер РФ пояснил, что речь идет в первую очередь о пригородных маршрутах Смоленск - Орша и Смоленск - Витебск.

26 июня российский президент Владимир Путин сообщил, что Россия и Белоруссия планируют проложить высокоскоростную ж/д магистраль (ВСМ) Москва — Минск.

Глава государства напомнил, что в апреле были запущены трансграничные пригородные поезда Смоленск — Витебск и Смоленск — Орша. На очереди открытие сообщения по маршрутам Великие Луки — Витебск, Великие Луки — Полоцк, а также Брянск — Гомель.

Ранее «Газета.Ru» писала, как модернизация транспортной системы России стимулирует экономический рост.

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