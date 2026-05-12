Путин высказался об отношениях России с исламскими государствами

Путин: РФ стремится к углублению дружественных отношений с исламскими странами
Григорий Сысоев/РИА Новости

Россия стремится углублять дружественные отношения со всеми исламскими государствами. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в приветствии участников форума «Россия — Исламский мир: KazanForum», текст которого опубликован на сайте Кремля.

Глава государства обратил внимание, что ислам является одной из религий, широко распространенных в РФ. Миллионы граждан страны, которые вносят важный вклад в развитие культуры и науки, исповедуют данную религию.

«Мы стремимся углублять дружественные отношения со всеми исламскими государствами», — подчеркнул Путин.

По его словам, проведение форума в столице Татарстана является символичным, поскольку это один из динамично растущих российских регионов. Президент отметил, что в республике берегут традиции межнационального согласия.

Также глава государства добавил, что РФ в качестве наблюдателя принимает участие в работе Организации исламского сотрудничества. В этой структуре Казань назвали культурной столицей исламского мира в 2026 году.

В конце Путин пожелал участникам форума успехов и плодотворных дискуссий, выразил уверенность, что мероприятие будет результативным.

KazanForum проходит с 12 по 17 мая. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что президент в этом году не посетит данный форум.

Ранее мусульман в России призвали избегать показной религиозности.

 
