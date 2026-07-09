Захарова предложила немецким дипломатам в РФ пересесть на общественный транспорт

Захарова: дипломатам Германии в России пора пересесть на общественный транспорт

Дипломатам посольства Германии в России пора пересесть на общественный транспорт, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале, комментируя их озабоченность по вопросу топлива.

По ее словам, дипломаты ФРГ испугались возможных проблем с бензином и предложили прекратить «агрессивную войну».

«Пусть озабоченные немецкие дипломаты пользуются общественным транспортом — там заодно и уточнят, чем закончилась Великая Отечественная и кто такие бандеровцы», — написала дипломат.

6 июля посольство Германии в России в своем Telegram-канале опубликовало ролик, в котором предложило свой вариант решения проблемы с дефицитом топлива в России, отметив, что не нужно ограничивать продажу топлива, усиливать ПВО или закупать бензин из-за рубежа. Достаточно «прекратить агрессивную войну против Украины».

8 июля Президент России Владимир Путин провел совещание с членами правительства, посвященное ситуации с обеспечением регионов топливом. Глава государства поддержал расширение участия малого и среднего бизнеса в нефтепереработке, призвал крупные компании активнее работать с независимыми АЗС и поручил ускорить принятие решений по обеспечению топливом Крыма. Что еще заявил президент — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Яндекс запустил интерактивную карту с данными о топливе и очередях на АЗС.