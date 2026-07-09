На Западе сейчас обсуждают четыре сценария развития России после завершения украинского конфликта, и каждый из них влечет за собой «потерю или ограничение» суверенитета страны. Об этом в статье для Economist написал основатель компаний «Еврохим» и СУЭК Андрей Мельниченко.

По его словам, безопасность Украины, основанная на постоянном отрицании суверенитета России, не будет стабильной. Однако современный западный дискурс построен на «уничтожении или радикальном ограничении» этого суверенитета. И все западные сценарии послевоенного развития России это показывают.

Так, первый сценарий предполагает «униженную Россию», которая «застряла на периферии Запада». Однако «в долгосрочной перспективе» это породит «агрессивный реваншизм», потому что если суверенитет крупной исторической нации «сломлен», он «возвращается в более опасной форме», подчеркнул Мельниченко. Второй сценарий предусматривает, что Россия окажется «в орбите влияния Китая», и в долгосрочной перспективе это «просто меняет адрес зависимости», отметил он.

«Россия, казалось бы, сохраняет атрибуты великой державы, но в действительности станет лишь внешней оболочкой китайской стратегии: рынком для китайских товаров, источником ресурсов, транзитным коридором и буферной зоной, поглощающей давление на Пекин», — считает бизнесмен.

Также Мельниченко отметил, что зависимая от Китая Россия представляла бы для Пекина «сомнительную ценность», и поведение Китая показывает, что он «это понимает».

Третий сценарий, который есть в головах западных политиков, — это так называемый «распад России, который быстро станет неуправляемым». И этот сценарий «разрушает сплоченность, которая делает ядерное сдерживание эффективным», написал Мельниченко. Он назвал такой сценарий «невозможным» из-за того, что постсоветские конфликты уже показали цену подобного исхода.

И последним сценарием Запада является «превращение» России в «закрытую, мобилизованную и находящуюся в постоянной осаде» крепость. Такой порядок «не остановит» конфликт, а превратит его в «способ организации государства», считает бизнесмен.

По его словам, вопрос о внутренней траектории развития России нельзя решить извне, и политический процесс развития может быть определен только внутри самой России, без учета внешних предпочтений.

«Любая попытка управлять этим процессом извне не только обречена на провал, но и контрпродуктивна: она разрушает само условие — суверенитет, — без которого устойчивый мир в принципе невозможен», — подчеркнул бизнесмен.

Мельниченко также написал, что в мире выбор будет стоять между двумя типами будущего: в одном крупные державы научатся уважать суверенитет друг друга, а в другом они будут пытаться управлять другими. И второй путь уже привел мир к политическому кризису, отметил предприниматель.

В июне глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов) отметил, что сейчас рано говорить о послевоенных отношениях России и Украины, но Киев должен готовиться к тому, что Москва всегда будет его соседом.

В июле командир 429-й отдельной бригады беспилотных систем «Ахиллес», майор ВСУ Юрий Федоренко заявил, что после завершения горячей фазы украинского конфликта Киев должен будет перейти к подготовке украинской армии по «израильскому сценарию».

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